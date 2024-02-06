Банановый войны: Россия увеличивает импорт из Индии, намечена масштабная поставка

Россия увеличивает импорт бананов из Индии: первая партия уже отправлена

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Россельхознадзор объявил о планах нарастить импорт бананов из Индии, отправив уже первую партию в январе.Индия, крупнейший производитель бананов в мире, планирует увеличить поставки на российский рынок, заинтересовавшись также в экспорте других фруктов. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Российское ведомство установило, что в настоящее время ограничения на ввоз фруктов из Индии отсутствуют, и индийские фрукты могут поставляться в Россию при наличии фитосанитарного сертификата. Индия также выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок фруктов на российский рынок.