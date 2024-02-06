Россельхознадзор объявил о планах нарастить импорт бананов из Индии, отправив уже первую партию в январе.Индия, крупнейший производитель бананов в мире, планирует увеличить поставки на российский рынок, заинтересовавшись также в экспорте других фруктов. Об этом сообщает EADaily.
Российское ведомство установило, что в настоящее время ограничения на ввоз фруктов из Индии отсутствуют, и индийские фрукты могут поставляться в Россию при наличии фитосанитарного сертификата. Индия также выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок фруктов на российский рынок.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.