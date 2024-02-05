Король Великобритании Карл III решил не скрывать рак, чтобы избежать спекуляций

В Букингемском дворце объяснили, почему Карл III решил заявить о раковом заболевании

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

У 75-летнего монарха Карла III выявили онкологическое заболевание простаты. Представители Букингемского дворца выразили официальную позицию по этому поводу.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Власти Великбритании решили не скрывать онкологическую болезнь короля во избежании разглашения информации со стороны третих лиц.

"Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции", — гласит официальное завление представителей монаршей династии.

В сообщении говорится о том, что данная открытая позиция должна поддержать людей всего мира, которые столкнулись с подобным диагнозом.