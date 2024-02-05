У 75-летнего монарха Карла III выявили онкологическое заболевание простаты. Представители Букингемского дворца выразили официальную позицию по этому поводу.
Власти Великбритании решили не скрывать онкологическую болезнь короля во избежании разглашения информации со стороны третих лиц.
"Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции", — гласит официальное завление представителей монаршей династии.
В сообщении говорится о том, что данная открытая позиция должна поддержать людей всего мира, которые столкнулись с подобным диагнозом.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.