Как использовать в домашнем хозяйстве не понравившийся шапунь: 3 способа, о которых мало кто знал

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Перед тем как избавиться от оставшегося на полке в ванной шампуня, стоит знать, что у него есть несколько полезных применений в домашнем хозяйстве. Бывает, что шампунь оказывается неудовлетворительным для волос и не используется длительное время, но нет необходимости беспокоиться — его можно эффективно использовать в других сферах.

Фото: commons.wikimedia. org by Abdelli leila is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Главное условие — чтобы ваш шампунь хорошо пенился и, желательно, приятно пах. Идеально подходит самый доступный шампунь, часто содержащий силикон — именно это вещество нам и нужно.

Применение шампуня в домашнем хозяйстве:

Стирка вязанных вещей: Дешевый шампунь является отличным средством для стирки вязанных вещей. Просто добавьте примерно 60 граммов шампуня в лоток стиральной машины, включите соответствующий режим, и ваше вязаное изделие вернется к вам чистым и свежим, как новенькое.

Уборка квартиры: Шампунь или кондиционер для волос могут заменить дорогие химические средства при уборке. Раствор (1 колпачок шампуня на литр воды) прекрасно очистит батареи и пыльные жалюзи. Просто распылите его на грязные участки и протрите сухой тряпкой.

Уход за косметическими принадлежностями: Шампунь поможет очистить кисти для макияжа, спонжи, расчески, заколки и резинки. Несколько капель шампуня обеспечат вашим вещам чистоту и приятный аромат после каждого применения.