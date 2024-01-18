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Ради безопасности граждан в Белгороде отменили крещенские купания

В Белгороде отменили крещенские купания из-за оперативной обастановки

Общество

Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Белгороде и его окрестностях власти были вынуждены отменить традиционные крещенские купания. Это делается ради безопасности граждан. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Но в других местах региона купания проведут.

В Белгороде отменили крещенские купания из-за оперативной обастановки
Фото: https://ru.wikipedia.org/

Крещенские купания не станут проводить и на приграничных территориях Белгородской области. Сотрудники МЧС призвали граждан отнестись с принимаемым мерам безопасности с пониманием. Это делается для сохранения жизни и здоровья людей.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал жителям региона, чтобы не попасть под обстрел, не купаться в этом году в крещенских купелях в Белгороде и на территориях, до которых могут достать ВСУ.

Число организованных мест крещенских купаний в Белгородской области сократится на 10. В этом году в более безопасных уголках региона будет открыто 89 мест для крещенских купаний.

 

 

Автор Ольга Поплавская
Ольга Поплавская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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