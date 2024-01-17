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Путь к здоровым отношениям: восемь тревожных сигналов в поведении нового знакомого

Откройте глаза на первом свидании: восемь важных сигналов, которые не стоит игнорировать

2:16
Общество » Полезные советы

Новое знакомство всегда наполнено некоторой неловкостью, а на первых свиданиях непросто ориентироваться. Сегодня мы с HerBeauty. co расскажем о 10 вещах, на которые стоит обратить внимание при первом знакомстве, поскольку они могут много рассказать о личности человека.

Откройте глаза на первом свидании: восемь важных сигналов, которые не стоит игнорировать
Фото: https://politeka.net/
  1. Отсутствие манер: Наблюдайте вежлив ли собеседник с окружающими и обслуживающим персоналом. Эти моменты могут раскрыть многое о характере человека.
  2. Плохой слушатель: Свидание — это обмен мыслями и идеями. Если человек не проявляет интерес к вашему мнению, постоянно перебивает или отвлекается на телефон, это может свидетельствовать о его невнимательности.
  3. Нарушение границ: Постоянные попытки нарушить границы — плохой признак. Если вы выражаете неудовольствие или несогласие, человек должен уважать ваши чувства. Это касается не только интимных вопросов, но и других аспектов, таких как не уместные и навязчивые вопросы.
  4. Чрезмерное негодование: Постоянные жалобы и негодование по поводу работы, отношений и других сфер жизни могут говорить о негативной установке и неспособности видеть положительные стороны.
  5. Отсутствие долгосрочных планов: Жизнь в настоящем важна, но отсутствие долгосрочных планов может свидетельствовать о том, что ваш собеседник не имеет ясного представления о своих планах в отношениях, работе или других сферах жизни, это может указывать на его несерьезность.
  6. Обсуждение прошлых отношений: У всех есть бывшие партнеры, но обсуждение их на первом свидании может свидетельствовать о нерешенных проблемах с ними.
  7. Поддразнивание и оскорбления: Шутки и поддразнивания могут быть забавными, но если они переходят границы и оскорбляют вас, важно высказать недовольство. Если человек не реагирует на ваше мнение, это может быть тревожным сигналом.
  8. Чрезмерные споры: Здоровая дискуссия полезна, но постоянные споры с целью доказать свою точку зрения могут сигнализировать о нежелании уважать мнение других.

В заключении, помните, что знакомство с новым человеком — это захватывающее приключение, полное неожиданностей. Однако важно оставаться бдительным и уметь распознавать сигналы, которые могут указывать на потенциальные проблемы в отношениях.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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