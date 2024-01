Нехимические зависимости могут оказать на человека не менее разрушительное воздействие

Your browser does not support the audio element.

Нехимические зависимости могут оказать на человека не менее разрушительное воздействие. В то время как наркомания и алкоголизм обычно легко обнаруживаемы, лудомания способна скрываться в тени.

Фото: Wikipedia by Af victor vic - all in is licensed under CC BY-SA 2.0