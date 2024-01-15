Нехимические зависимости могут оказать на человека не менее разрушительное воздействие

Что такое лудомания и чем она опасна

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Нехимические зависимости могут оказать на человека не менее разрушительное воздействие. В то время как наркомания и алкоголизм обычно легко обнаруживаемы, лудомания способна скрываться в тени.

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Лудомания представляет собой зависимость от азартных игр, где возможен финансовый выигрыш. Это может включать в себя покер, казино, ставки на спорт и карточные игры.

Опасность лудомании заключается в том, что она ставит человека в сторону от реальной жизни. Лудоман мечтает о финансовом успехе, который, по его мнению, изменит его жизнь.

С проявлением зависимости у человека исчезает способность критического мышления. Он отказывается признавать свою болезнь и нужду в помощи. Потребность в азартных играх становится для него важнее всех других дел, планов и даже физических потребностей.

Люди, страдающие лудоманией, могут проводить ночи без сна, отказываться от еды и тратить все свои деньги на ставки, даже если эти средства были необходимы для более важных вещей. Они убеждают себя, что игра — это не просто развлечение, а способ заработка. Азартный игрок находится в опасной иллюзии выигрыша, который, как он верит, компенсирует все потери.

У зависимого от азартных игр происходит психологическая ломка, если его лишить возможности играть. Это сопровождается повышенной тревожностью, раздражительностью и агрессивностью.

Могут ли азартные игры быть безопасными? Все зависит от способности человека контролировать себя. Посещение казино в рамках отдыха с друзьями или семьей, без стремления заработать, может быть безопасным. Однако злоупотребление играми с целью обогащения является патологией, которую врачи-психотерапевты настоятельно не рекомендуют, так как она может привести к незаметному развитию зависимости и разрушению жизни.

"Первой проблемой для многих близких является недооценка лудомана, рассматриваемого как просто легковерного. Им кажется, что ему нужно всего лишь объяснить, и тогда он осознает, изменится и прекратит рискованные ставки. Важно осознать: "Мой родственник — больной человек". Он потерял контроль над своим поведением и мыслями, но это не означает, что он плохой. Он просто заболел. Иначе можно столкнуться с ситуацией, когда матери дарят деньги сыну-лудоману с просьбой что-то купить, а он, естественно, тратит их на ставки", — отметил кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с aif.ru. "Тогда наступает стратегия: скрытие денег, драгоценностей, требование посещения специалиста и принятие лекарств, подавляющих влечение к азарту. Так начинается процесс лечения. Однако есть случаи, когда сам лудоман утверждает, что он не болен, и продолжает рискованные игры. Здесь только профессионал может оказать влияние на лудомана".