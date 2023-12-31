Депутат Аксаков: региональная ипотека в РФ может появиться в январе

В России возможно введение региональной ипотеки в начале 2024 года, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков. По его словам, ожидается принятие решения по этой инициативе в ближайшее время, и депутаты начнут активную работу над ней в январе совместно с Центробанком и правительством.
Целью региональной ипотеки является закрепление людей в конкретных регионах, и такой подход позволит распределять ресурсы и меры поддержки на федеральном уровне только в указанных территориях. Введение этой ипотеки получило поддержку спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Аксаков уверен, что для реализации этой инициативы будет достаточно нормативных актов со стороны регулятора и правительства.
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