Дмитрий Медведев сделал семь ироничных прогнозов на 2024 год

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил свою насмешку в адрес всех "предсказателей" и их попыток предвидеть глобальные события. Он подчеркнул, что за последние два года произошло множество невероятных событий, что побудило его предложить семь абсурдных прогнозов.

Фото: wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

В своих шутливых предсказаниях он заявил о создании в России партий "Партия пацанов" и "Партия чушпанов", которые затем будут запрещены, а также о ликвидации военно-промышленного комплекса Западных стран путем передачи активов в Киев (которые, по его словам, будут разворованы за сутки).

Медведев также предсказал роспуск силовых ведомств стран Евросоюза и их замену украинской полицией. Он добавил забавные предсказания о международном розыске Джо Байдена, объявлении приговора Дональду Трампу с последующим запретом на его избрание во всех штатах Америки, а также избрании его президентом США вместо пропавшего Байдена.

Медведев заключил свои шутливые прогнозы анонсом массового оживления мумий инопланетян и их захвата власти в США, а также предсказанием разгрома Японии морским чудовищем Годзиллой и воцарения рептилоидов.