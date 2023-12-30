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Дмитрий Медведев сделал семь ироничных прогнозов на 2024 год

1:18
Общество

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил свою насмешку в адрес всех "предсказателей" и их попыток предвидеть глобальные события. Он подчеркнул, что за последние два года произошло множество невероятных событий, что побудило его предложить семь абсурдных прогнозов.

Дмитрий Медведев сделал семь ироничных прогнозов на 2024 год
Фото: wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

В своих шутливых предсказаниях он заявил о создании в России партий "Партия пацанов" и "Партия чушпанов", которые затем будут запрещены, а также о ликвидации военно-промышленного комплекса Западных стран путем передачи активов в Киев (которые, по его словам, будут разворованы за сутки).

Медведев также предсказал роспуск силовых ведомств стран Евросоюза и их замену украинской полицией. Он добавил забавные предсказания о международном розыске Джо Байдена, объявлении приговора Дональду Трампу с последующим запретом на его избрание во всех штатах Америки, а также избрании его президентом США вместо пропавшего Байдена.

Медведев заключил свои шутливые прогнозы анонсом массового оживления мумий инопланетян и их захвата власти в США, а также предсказанием разгрома Японии морским чудовищем Годзиллой и воцарения рептилоидов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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