Вячеслав Володин: депутаты пересядут на автомобили Lada Vesta в 2024 году

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В результате решения Совета Государственной Думы о предоставлении депутатам отечественных автомобилей, в гараж Госдумы поступили первые отечественные машины, анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: АвтоВАЗ

По его словам, первыми автомобилями, которые будут использоваться депутатами, стали Lada Vesta, и они начнут эксплуатироваться с нового года.

Вячеслав Володин подчеркнул, что замена иностранных автомобилей на отечественные производится постепенно, по мере выхода иномарок из строя. Он также напомнил о решении закрепить за каждым депутатом избирательных округов автомобиль отечественных производителей, таких как "Москвич", "Лада" и "Аурус", сообщает "Парламентская газета".

Председатель Госдумы выразил уверенность в активном развитии российского автопрома при поддержке государства. В рамках этого решения, он подчеркнул важность начала использования российских автомобилей государственными служащими, что способствует поддержке и развитию отечественной автомобильной промышленности.