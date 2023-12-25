Дефицит кадров: врачи и учителя в Ставропольском крае в центре внимания

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Минэкономразвития Ставропольского края, Денис Полюбин, объявил о появлении прогноза потребности в профессиональных кадрах в регионе. В настоящее время выявлен дефицит специалистов в таких сферах, как медицина, образование, туризм, сельское хозяйство и жилищное строительство.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Статистика показывает, что в сферах социальных услуг и здравоохранения количество вакансий в восемь раз превышает число безработных. В сфере образования этот показатель составляет 2,8 раза. Об этом сообщает newstracker.ru.

Денис Полюбин подчеркнул, что также существует высокий спрос на рабочие профессии и специалистов со средним профобразованием, с дефицитом в 36% и 23% соответственно.

Эти данные будут учтены при установлении контрольных цифр приема абитуриентов в высшие образовательные учреждения.