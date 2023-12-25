Тюменцы из жилого комплекса "Звездный городок" сделали Новогодний сюрприз своему дворнику

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Жители тюменского жилого комплекса "Звездный городок" решили придумать нечто особенное для своего дворника в преддверии Нового года. Вместо обычного словесного поздравления, они организовали собрание у новогодней елки во дворе и пригласили дворника для "обсуждения вопросов уборки мусора".

Фото: openverse by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает nashgorod.ru, когда Рустам пришел на встречу, его удивили, вручив черный пакет, представленный как "мусор", но внутри которого оказались шампанское, икра и другие вкусности. Кроме того, горожане выразили благодарность Рустаму за его труд и вручили ему денежный конверт с щедрой суммой — 60 тысяч рублей.

Рустам, не ожидавший такого необычного сюрприза, был растроган и искренне поблагодарил жильцов за теплые поздравления и щедрые подарки.