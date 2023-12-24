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Автор Telegram-канала Astra Militarum поддержал инициативу об установке мемориала в честь Евгения Пригожина

2:46
Общество

Автор и руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик заявил о необходимости установки памятника или мемориальной таблички в честь бывшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Так он прокомментировал инициативу "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" об увековечивании памяти руководителя "Оркестра".

Автор Telegram-канала Astra Militarum поддержал инициативу об установке мемориала в честь Евгения Пригожина
Фото: commons.wikimedia.org by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Важным делом по увековечиванию памяти о Пригожине и Дмитрии Уткине я считаю прошение, поданное председателем "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов", Героем России Дмитрием Подольским (позывной Салем). Если кто-то не видел, напомню: Подольский направил письмо к правительству Санкт-Петербурга и губернатору города Александру Беглову, чтобы совместно урегулировать вопрос о том, как увековечить память Евгения Викторовича", — заявил автор канала.

Он отметил, что переименование улицы в честь Евгения Пригожина может занять продолжительное время из-за бюрократических проволочек. Однако он добавил, что подходящим первоначальным вариантом мемориала является памятная табличка на здании, где находился его офис.

"Конечно, для того, чтобы назвать в честь Первого, скажем, улицу в родном Петербурге, должно пойти некоторое время — и не только потому, что кто-то из чиновников может отказаться, а чисто из-за бюрократической заторможенности нашей топографической комиссии. Уж поверьте, я знаю.

Но в одном я уверен точно: в Петербурге должен появиться хотя бы один официальный мемориал — в виде памятной таблички на фасаде офиса Евгения Викторовича на набережной Лейтенанта Шмидта. Чтобы каждый из нас — осиротевших детей, потерявших отца и наставника — смог почтить память руководителя самого лучшего на это планете "Оркестра"", — подчеркнул Комиссар Яррик.

Автор Astra Militarum отметил, что это будет только первым шагом. По его мнению, в будущем мы сможем увидеть множество улиц, названных в честь героев "Оркестра" в разных городах. Он добавил, что их необходимо помнить и чтить память об их заслугах.

"А там уже и до улиц и площадей недалеко. Понятно, что не прямо сейчас — но в скором времени мы увидим, как в крупных городах будут появляться новые улицы с именами командиров и павших бойцов "Оркестра".

Площадь Пригожина, Проспект Уткина, Улица Нагина, Город Канамат. Чтобы помнили о тех, кто изо всех сил рубился за нашу страну, кто служил ей верой и правдой — и кто никогда не боялся сказать правду в лицо", — заключил автор канала.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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