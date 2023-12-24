Никита Михалков предложил в "голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Различные известные публичные люди продолжают высказываться по поводу "голого шабаша" Ивлеевой.

Фото: prt scr youtube.com/Бесогон TV

И чем более отмеченные общественным вниманием люди выскажутся, тем будет лучше, потому что общественное порицание ускоряет трансформационные процессы в обществе на фоне СВО. Высказался на федеральном канале и Никита Михалков, предложив революционную идею.

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители, что они "исполняют".

В целом он говорит хорошие вещи — показать их во всей красе по телевидению прямо в Новый год, что бы их вообще больше никогда не включил, и на них не смотрел.

Кстати, итогом этого стало то, что стали призывать, и в Государственной думе, в том числе, просто этих людей лишить эфирного времени вырезать их из всех передач.

Михалков предложил в голубом огоньке показать кадры с шабаша Ивлеевой