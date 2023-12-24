Различные известные публичные люди продолжают высказываться по поводу "голого шабаша" Ивлеевой.
И чем более отмеченные общественным вниманием люди выскажутся, тем будет лучше, потому что общественное порицание ускоряет трансформационные процессы в обществе на фоне СВО. Высказался на федеральном канале и Никита Михалков, предложив революционную идею.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители, что они "исполняют".
В целом он говорит хорошие вещи — показать их во всей красе по телевидению прямо в Новый год, что бы их вообще больше никогда не включил, и на них не смотрел.
Кстати, итогом этого стало то, что стали призывать, и в Государственной думе, в том числе, просто этих людей лишить эфирного времени вырезать их из всех передач.
Народный артист России и композитор Александр Зацепин поделился своим взглядом на Россию и предсказаниями относительно будущего российской эстрадной дивы Аллы Пугачёвой.