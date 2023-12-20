SHOT: в Москве проститутка избила полицейского ложкой для обуви

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В ночь на 20 декабря 24-летний оперативник был избит 24-летней проституткой при попытке задержания в помещении притона.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Как сообщает Telegram-канал SHOT, нападение на молодого сотрудника полиции произошло на Ленинском проспекте в Москве, куда полицейский отправился разоблачать деятельность подпольных притонов.

"24-летняя куртизанка Екатерина любезно впустила его в квартиру, взяла у него деньги, после чего стойкий боец полиции нравов предъявил удостоверение", — пишет ТГ-канал.

Увидев, кто к ней пришёл под видом клиента, путана брызнула в лицо оперативнику из газового баллончика, после чего избила его по голове металлической ложкой для обуви и выставила за дверь.

Полицейскому пришлось вызывать подкрепление, после чего он отправился в травмпункт зафиксировать полученные травмы.