В ночь на 20 декабря 24-летний оперативник был избит 24-летней проституткой при попытке задержания в помещении притона.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, нападение на молодого сотрудника полиции произошло на Ленинском проспекте в Москве, куда полицейский отправился разоблачать деятельность подпольных притонов.
"24-летняя куртизанка Екатерина любезно впустила его в квартиру, взяла у него деньги, после чего стойкий боец полиции нравов предъявил удостоверение", — пишет ТГ-канал.
Увидев, кто к ней пришёл под видом клиента, путана брызнула в лицо оперативнику из газового баллончика, после чего избила его по голове металлической ложкой для обуви и выставила за дверь.
Полицейскому пришлось вызывать подкрепление, после чего он отправился в травмпункт зафиксировать полученные травмы.
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