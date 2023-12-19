Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФСБ предупреждает об усилении засылки украинских диверсантов в Россию
NYP: наступление РФ на фронте может стать катастрофой для Запада
В Перми рассматривают дело о взятке сотруднику ФСБ в 100 млн рублей
Башкирские заводы оказались под санкциями ЕС
В Тюменской области прикрыт незаконный канал миграции
Евростат оценил убыток от антироссийских санкций за газ в $1,5 трлн
В Роспотребнадзоре заявили о том, что масочный режим на Новый год не будет введён
Стало известно, сколько Пугачёва получает за один новогодний корпоратив
В Сургуте запустили чат-бот, информирующий о работе общественного транспорта

Эксперт: преступлений иностранцев в этом году меньше, чем в прошлом

2:17
Общество

Заведующая лабораторией экономики, народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских в интервью Pravda.Ru утверждает, что цифры по правонарушениям, совершённым трудовыми мигрантами, не отличаются от прошлого года.

Эксперт: преступлений иностранцев в этом году меньше, чем в прошлом
Фото: "Migrant workers in West Bay Doha" by Alex Sergeev (www.asergeev.com) is licensed under CC BY-SA 3.0.

Специалист объясняет частые сообщения о совершённых приезжими из других государств "гастарбайтерами" правонарушениях всего лишь раздуванием этой темы в СМИ, а не реальным ухудшением статистики.

"Это всплеск информации в СМИ, и больше нигде этого всплеска нет, потому что, по данным МВД, за 10 месяцев текущего года преступлений иностранцами было совершенно меньше, чем в 2022 году. Наблюдения показывают, что доля преступлений (я не говорю правонарушений, а именно преступлений), совершаемых иностранцами, не превышает 4%. В прошлом году это было 3,9%, и в этом году показатель точно такой же. За прошлый год преступлений было иностранцами совершено 40 тысяч, в этом году (ещё год не закончился) тридцать с чем-то. Вы можете эту статистику на сайте министерства внутренних дел сами посмотреть, там у них это всё публикуется с 2003 года ежемесячно", — говорит эксперт.

Специалист комментирует и недавний случай у столичного рынка "Садовод", когда гастарбайтеры напали на полицейского.

"Больше 20 человек уже будут выдворять после этого прецедента, действительно это один такой вот случай, но он расследуется по закону, и люди будут наказаны по закону", — даёт свою оценку Ольга Чудиновских.

Геномную регистрацию иностранцев (идентификацию не только по отпечаткам пальцев, о которой сейчас часто говорят) специалист не считает панацеей от совершения трудовыми мигрантами правонарушений.

"Всё время предлагают что-нибудь ввести. Вот Миронов внёс законопроект о запрете на профессию, что иностранцам нельзя работать в такси, в системе здравоохранения. Это всё такие популистские разговоры. А что даст эта геномная регистрация? Ничего", — считает собеседница Pravda.Ru.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ С 1 ЯНВАРЯ 2024.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.

Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
С трудом передвигается: Александру Буйнову не удалось скрыть проблемы со здоровьем
Буйнов очень сильно болен и уже с трудом передвигается
Лук или морковь: что жарят первым. Это знают немногие, поэтому подсказываем
Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова
Из-за сериала "Слово пацана" уличные банды не появятся Алексей Гончаров Квазигосударство Косово: подаяния США и ЕС как доход, наёмничество как работа Михаил Плисюк Американцы в украинском гамбите пожертвовали Европой Дмитрий Плотников
Символ процветания и богатства: четыре совета помогут вырастить денежное дерево
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
В Китае рассказали о двух подарках от России
В Китае рассказали о двух подарках от России
Последние материалы
ФСБ предупреждает об усилении засылки украинских диверсантов в Россию
NYP: наступление РФ на фронте может стать катастрофой для Запада
В Перми рассматривают дело о взятке сотруднику ФСБ в 100 млн рублей
Башкирские заводы оказались под санкциями ЕС
В Тюменской области прикрыт незаконный канал миграции
Евростат оценил убыток от антироссийских санкций за газ в $1,5 трлн
В Роспотребнадзоре заявили о том, что масочный режим на Новый год не будет введён
Стало известно, сколько Пугачёва получает за один новогодний корпоратив
В Сургуте запустили чат-бот, информирующий о работе общественного транспорта
Казанцы пожаловались на беспредел со стороны таксистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников