Эксперт: преступлений иностранцев в этом году меньше, чем в прошлом

2:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Заведующая лабораторией экономики, народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских в интервью Pravda.Ru утверждает, что цифры по правонарушениям, совершённым трудовыми мигрантами, не отличаются от прошлого года.

Фото: "Migrant workers in West Bay Doha" by Alex Sergeev (www.asergeev.com) is licensed under CC BY-SA 3.0.

Специалист объясняет частые сообщения о совершённых приезжими из других государств "гастарбайтерами" правонарушениях всего лишь раздуванием этой темы в СМИ, а не реальным ухудшением статистики.

"Это всплеск информации в СМИ, и больше нигде этого всплеска нет, потому что, по данным МВД, за 10 месяцев текущего года преступлений иностранцами было совершенно меньше, чем в 2022 году. Наблюдения показывают, что доля преступлений (я не говорю правонарушений, а именно преступлений), совершаемых иностранцами, не превышает 4%. В прошлом году это было 3,9%, и в этом году показатель точно такой же. За прошлый год преступлений было иностранцами совершено 40 тысяч, в этом году (ещё год не закончился) тридцать с чем-то. Вы можете эту статистику на сайте министерства внутренних дел сами посмотреть, там у них это всё публикуется с 2003 года ежемесячно", — говорит эксперт.

Специалист комментирует и недавний случай у столичного рынка "Садовод", когда гастарбайтеры напали на полицейского.

"Больше 20 человек уже будут выдворять после этого прецедента, действительно это один такой вот случай, но он расследуется по закону, и люди будут наказаны по закону", — даёт свою оценку Ольга Чудиновских.

Геномную регистрацию иностранцев (идентификацию не только по отпечаткам пальцев, о которой сейчас часто говорят) специалист не считает панацеей от совершения трудовыми мигрантами правонарушений.

"Всё время предлагают что-нибудь ввести. Вот Миронов внёс законопроект о запрете на профессию, что иностранцам нельзя работать в такси, в системе здравоохранения. Это всё такие популистские разговоры. А что даст эта геномная регистрация? Ничего", — считает собеседница Pravda.Ru.