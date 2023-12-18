Роман — бывший телохранитель из Новосибирска, предпочитает сохранять анонимность, но с удовольствием делится своим опытом. Он является бывшим спортсменом и, как он выразился, "решалой". В компании своих друзей, он предоставляет услуги помощи в решении разнообразных проблем за вознаграждение. Чаще всего их услуги востребованы, когда силовые структуры, прокуратура или судебные приставы не могут разрешить сложные ситуации.
Роман подчеркивает, что их деятельность отличается от того, что делали бандиты в 90-х годах. С самого юного возраста, начиная с 17 лет (примерно с 2005–2006 годов), он работал в сфере охраны и пережил период, когда ночные клубы контролировались бандитами. В какой-то момент он также был телохранителем, сопровождая звезд на концертах и политиков на мероприятиях, но затем решил изменить свое направление, сообщает ngs.ru.
Теперь Роман и его команда, состоящая из друзей из армии и спортсменов, предлагают свою помощь в решении различных проблем за вознаграждение. Они занимаются разнообразными ситуациями, такими как конфликты между бизнес-партнерами, проблемы с арендой квартиры, разногласия между соседями, а также выезды по случаям домашнего насилия и дорожных конфликтов между водителями.
Роман подчеркивает, что размеры человека в этом деле не имеют значения, важно лишь наличие четкого ума. Он утверждает, что не обязательно быть спортсменом, чтобы быть хорошим в драке — это непоказательно. Цены на их услуги уточняются индивидуально, и они готовы помочь различным клиентам, от предпринимателей до одиноких женщин, сталкивающихся с насилием со стороны бывших мужей.
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