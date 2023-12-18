Бывший телохранитель рассказал о всех тонкостях своей работы

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Роман — бывший телохранитель из Новосибирска, предпочитает сохранять анонимность, но с удовольствием делится своим опытом. Он является бывшим спортсменом и, как он выразился, "решалой". В компании своих друзей, он предоставляет услуги помощи в решении разнообразных проблем за вознаграждение. Чаще всего их услуги востребованы, когда силовые структуры, прокуратура или судебные приставы не могут разрешить сложные ситуации.

Фото: openverse.org by micboc is licensed under CC BY 2.0.

Роман подчеркивает, что их деятельность отличается от того, что делали бандиты в 90-х годах. С самого юного возраста, начиная с 17 лет (примерно с 2005–2006 годов), он работал в сфере охраны и пережил период, когда ночные клубы контролировались бандитами. В какой-то момент он также был телохранителем, сопровождая звезд на концертах и политиков на мероприятиях, но затем решил изменить свое направление, сообщает ngs.ru.

Теперь Роман и его команда, состоящая из друзей из армии и спортсменов, предлагают свою помощь в решении различных проблем за вознаграждение. Они занимаются разнообразными ситуациями, такими как конфликты между бизнес-партнерами, проблемы с арендой квартиры, разногласия между соседями, а также выезды по случаям домашнего насилия и дорожных конфликтов между водителями.

Роман подчеркивает, что размеры человека в этом деле не имеют значения, важно лишь наличие четкого ума. Он утверждает, что не обязательно быть спортсменом, чтобы быть хорошим в драке — это непоказательно. Цены на их услуги уточняются индивидуально, и они готовы помочь различным клиентам, от предпринимателей до одиноких женщин, сталкивающихся с насилием со стороны бывших мужей.