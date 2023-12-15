Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что цены в России будут снижаться, однако надо подождать.
В Госдуме считают, что повышение ключевой ставки Центробанка благотворно отразится на ценах в стране. Дешеветь всё, по мнению представителей ГД, начнёт после новогодних праздников.
"Сейчас предновогодний ажиотаж спадёт, а после Нового года будет охлаждение, на это повлияет в том числе и повышение ключевой ставки", — цитирует слова Аксакова издание "Подъём".
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".