В Госдуме уверены, что цены в России начнут снижаться после новогодних праздников

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что цены в России будут снижаться, однако надо подождать.

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В Госдуме считают, что повышение ключевой ставки Центробанка благотворно отразится на ценах в стране. Дешеветь всё, по мнению представителей ГД, начнёт после новогодних праздников.

"Сейчас предновогодний ажиотаж спадёт, а после Нового года будет охлаждение, на это повлияет в том числе и повышение ключевой ставки", — цитирует слова Аксакова издание "Подъём".