РБК: Предвыборный штаб Путина откроют в Гостином дворе

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Избирательный штаб Владимира Путина на предстоящих президентских выборах 17 марта 2024 года планируют открыть в московском Гостином дворе.

Фото: Reuters

Об этом пишет РБК, ссылаясь на несколько информированных источников, в том числе, и в мэрии Москвы.

Свою работу в помещениях Гостиного двора штаб может начать в конце декабря.

До этого необходимо пройти ряд обязательных формальностей, включая регистрацию в ЦИК, открытие избирательного счета и оплату аренды помещений.

В Гостином дворе, штаб Путина работал и перед выборами президента РФ в 2018 году.

Напомним, Владимир Путин объявил о намерении идти на пятый президентский срок 8 декабря, хотя до последнего момента отвечал на вопросы об участии в выборах крайне расплывчато.

Владимир Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году