Избирательный штаб Владимира Путина на предстоящих президентских выборах 17 марта 2024 года планируют открыть в московском Гостином дворе.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на несколько информированных источников, в том числе, и в мэрии Москвы.
Свою работу в помещениях Гостиного двора штаб может начать в конце декабря.
До этого необходимо пройти ряд обязательных формальностей, включая регистрацию в ЦИК, открытие избирательного счета и оплату аренды помещений.
В Гостином дворе, штаб Путина работал и перед выборами президента РФ в 2018 году.
Напомним, Владимир Путин объявил о намерении идти на пятый президентский срок 8 декабря, хотя до последнего момента отвечал на вопросы об участии в выборах крайне расплывчато.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.