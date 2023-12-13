Политолог Сергей Марков предположил, что немецкие метеорологи назвали циклон русским именем "Ваня" за крутость.
Марков рассказал, что на Москву надвигает мощный циклон "Ваня", который придёт сразу после выступления Владимира Путина.
"Ваня за Путина! … Название Ваня дали циклону немецкие метеорологи. За крутость наверное. Все за лопаты!" — написал политолог в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что циклон "Ваня" принесёт в Москву сильнейший за 50 лет снегопад.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.