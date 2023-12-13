Марков высказался о циклоне "Ваня": название дали циклону немецкие метеорологи

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Политолог Сергей Марков предположил, что немецкие метеорологи назвали циклон русским именем "Ваня" за крутость.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Марков рассказал, что на Москву надвигает мощный циклон "Ваня", который придёт сразу после выступления Владимира Путина.

"Ваня за Путина! … Название Ваня дали циклону немецкие метеорологи. За крутость наверное. Все за лопаты!" — написал политолог в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что циклон "Ваня" принесёт в Москву сильнейший за 50 лет снегопад.