Жители Орла пожаловались на дизайн городской новогодней ёлки

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

На улце Орла установили необычную новогоднюю ёлку. Орловчане не оценили креатив дизайнеров.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Жителей города Орла удивил внешний вид городской новоголней ёлки. Они обратили внимание на то, что материала на ёлку не хватило, поэтому верхушку сделали из материала, похожего на газон в рулонах. Нижняя часть ёлки вообще отсутствует.

Жители пожаловались в администрацию, однако там объяснили, что видоизменять новогодний атрибут не будут.

"Монтаж новогодней ели завершится до конца недели, нижняя часть будет закрыта", — цитирует пояснение властей города Telegram-канал "Осторожно, новости".

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае и в Челябинской области ели для установки на городских площадях спилили на частных участках без разрешения хозяев.