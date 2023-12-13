Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Житель Дагестана упал в шахту лифта при попытке справить туда нужду
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий делать аборты в частных клиниках
Доктор Мясников объяснил, что прохождение диспансеризации бессмысленно
Депутат Госдумы предлагает включать информацию о реальных событиях в фильмах о преступном мире
Кардиолог Гандельман предложил включать в рацион чернослив и ещё два продукта для профилактики запоров
10 минут в микроволновке, и лазанья готова
Дефицит и рост цен: почему в Красноярске ограничивают продажу яиц
В Киеве назвали внутренних врагов Зеленского
WP: в США чиновники пришли в ярость из-за масштабной утечки данных по Украине

Жители Орла пожаловались на дизайн городской новогодней ёлки

0:54
Общество

На улце Орла установили необычную новогоднюю ёлку. Орловчане не оценили креатив дизайнеров.

Жители Орла пожаловались на дизайн городской новогодней ёлки
Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Жителей города Орла удивил внешний вид городской новоголней ёлки. Они обратили внимание на то, что материала на ёлку не хватило, поэтому верхушку сделали из материала, похожего на газон в рулонах. Нижняя часть ёлки вообще отсутствует.

Жители пожаловались в администрацию, однако там объяснили, что видоизменять новогодний атрибут не будут.

"Монтаж новогодней ели завершится до конца недели, нижняя часть будет закрыта", — цитирует пояснение властей города Telegram-канал "Осторожно, новости". 

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае и в Челябинской области ели для установки на городских площадях спилили на частных участках без разрешения хозяев.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок

Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.

Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
Актрису Юлию Пересильд дважды оскорбили на премии "Звезда Театрала"
Юлия Пересильд возмутилась на премии "Звезда Театрала": два оскорбления, одно за одним
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Авдеевке и у Артёмовска: "деды поплыли"
Британские врачи назвали продукты для повышения уровня "хорошего" холестерина
ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России Любовь Степушова Мормоны — чисто американское изобретение Сергей Лебедев Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
В Китае рассказали, как Россия преподала США урок в Южно-Китайском море
Автоэксперт: почему нельзя прогревать машину зимой
Крупнейшая атака кибервойск РФ на "Киевстар". Отключена система навигации дронов ВСУ
Крупнейшая атака кибервойск РФ на "Киевстар". Отключена система навигации дронов ВСУ
Последние материалы
Житель Дагестана упал в шахту лифта при попытке справить туда нужду
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий делать аборты в частных клиниках
Доктор Мясников объяснил, что прохождение диспансеризации бессмысленно
Жители Орла пожаловались на дизайн городской новогодней ёлки
Депутат Госдумы предлагает включать информацию о реальных событиях в фильмах о преступном мире
Кардиолог Гандельман предложил включать в рацион чернослив и ещё два продукта для профилактики запоров
10 минут в микроволновке, и лазанья готова
В ЕС раскрыли опасность растущего напряжения в одном из регионов мира
Школа бильярда как бизнес: опыт Ярослава Гладского
Дефицит и рост цен: почему в Красноярске ограничивают продажу яиц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников