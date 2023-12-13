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Ученые Сеула назвали оптимальную продолжительность рабочей недели для пожилых

2:00
Общество

Исследование, проведенное учеными из Национального университета Сеула (Южная Корея), выявило, что трудовая неделя, превышающая 35 часов, связана с увеличением риска появления симптомов депрессии у пожилых людей.

Ученые Сеула назвали оптимальную продолжительность рабочей недели для пожилых
Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

В ходе исследования приняли участие 5751 добровольцев, все из которых были старше 55 лет. Основной целью ученых было выяснить, какое количество времени, затраченное на работу, оказывает влияние на процесс здорового старения. Хотя известно, что безработица может вызвать эмоциональный стресс, слишком интенсивная и продолжительная трудовая активность также может негативно сказаться на здоровье.

Ученые собрали данные о занятости добровольцев и качестве их социальной жизни, включая общение с друзьями и родственниками, участие в общественных мероприятиях и волонтерской деятельности. Также участникам предложили заполнить специализированные опросники для выявления симптомов депрессии. Для анализа взаимосвязей между рабочим временем, социальной активностью и симптомами депрессии использовался статистический метод многомерного логистического регрессионного анализа. В расчет также были включены факторы, такие как возраст, пол, семейное положение, уровень образования, доход, наличие недвижимости, место проживания, религиозные убеждения, а также наличие супруга и детей, сообщает "Газета.Ru".

По результатам исследования было выявлено, что у пожилых людей, работающих более 35 часов в неделю, увеличивается вероятность появления симптомов депрессии. Тем не менее, в целом, психическое здоровье среди трудоспособных людей оказалось более устойчивым по сравнению с безработными. Кроме того, высокий уровень социального взаимодействия содействовал благополучию пожилых.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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