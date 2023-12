Your browser does not support the audio element.

Исследование, проведенное учеными из Национального университета Сеула (Южная Корея), выявило, что трудовая неделя, превышающая 35 часов, связана с увеличением риска появления симптомов депрессии у пожилых людей.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.