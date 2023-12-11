Нижегородцы попросили Владимира Путина остановить снос лодочной станции "Турист"

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Группа членов ассоциации владельцев маломерных судов "Турист" из Нижнего Новгорода обратилась к Владимиру Путину, выразив обеспокоенность сносом лодочной станции "Турист".

Фото: Страница Вконтакте лодочной станции "Турист"

В ролике, опубликованном в социальных сетях, нижегородцы обращаются за помощью, утверждая, что власти планируют уничтожить объект, который служит социальной опорой для многих местных жителей, включая ветеранов и пенсионеров, сообщает newsnn.ru.

Акцентируя внимание на социально незащищенных слоях населения, члены ассоциации подчеркнули, что лодочная станция существует уже 45 лет. Они обратились к президенту как к "последней надежде" и попросили его поддержать сохранение данного объекта важного для горожан и их детей.