Генпрокуратура РФ добивается справедливости за геноцид во времена Великой Отечественной войны

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В последние месяцы привлекает внимание мирового сообщества история 98-летнего Ярослава Хунки, обвиняемого в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в период Великой Отечественной войны. Генеральная прокуратура России обратилась к канадским властям с запросом об экстрадиции данного человека, ранее являвшегося членом пехотной дивизии СС "Галичина", и предположительно причастного к убийству более 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая.

Фото: Andreykor. Собственная работа commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=43428183

Этот случай, подкрепленный Генеральной прокуратурой России, подчеркивает важность соблюдения принципов справедливости и беспрекословного преследования военных преступлений, независимо от времени, прошедшего с момента совершения этих деяний.

Запрос на экстрадицию Хунки основан на статье 357 Уголовного кодекса России, касающейся геноцида и действий, направленных на полное уничтожение этнической группы путем убийства ее членов или причинения тяжкого вреда их здоровью. Эта статья соответствует положениям Конвенции ООН о предупреждении и наказании за геноцид, ратифицированной более чем 140 странами, включая Канаду, сообщает argumenti.ru.

Важно отметить, что запрос на экстрадицию не является попыткой преследования фигуранта по политическим или национальным мотивам. Гарантируется предоставление Хунке возможности защиты, а его содержание будет соответствовать установленным стандартам, что может подтверждаться представителями посольства Канады в России.

В случае отказа в экстрадиции Генеральная прокуратура России готова рассмотреть вопрос о депортации Хунки в соответствии с миграционным законодательством. Российский надзор также выразил готовность предоставить помощь властям Канады по другим уголовным делам, предусмотренным международными договорами.

Этот случай вызвал возмущение и скандалы, особенно после приглашения Хунки выступить в парламенте Канады по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Он также подчеркивает важность оставаться бдительными и не забывать о трагических событиях прошлого, а также о том, что уголовное преследование военных преступлений не поддается сроку давности и должно преследоваться независимо от времени, прошедшего с их совершения.