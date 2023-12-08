Ходаковский о выборах президента России: я бы не имитировал наличие альтернатив

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Александр Ходаковский объяснил, почему рад тому, что президетские выборы в России не превратятся в "политические игрища".

Фото: www.pikabu.ru

Ходаковский уверен, что результат выборов президента России предсказуем.

"Мы не знаем, какими будут детали предстоящих выборов, но мы знаем, каким будет результат. Признаться, я бы даже не имитировал наличие альтернатив, но по законам жанра процесс нужно обставить подобающе", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Комбат "Востока" отметил, что его радует то, что в России решили не отвлекать внимание и ресурсы на выборы в период СВО.

Ранее политолог Сергей Марков выразил уверенность в том, что народ России сольётся в желании проголосовать за Владимира Путина.