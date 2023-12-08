Александр Ходаковский объяснил, почему рад тому, что президетские выборы в России не превратятся в "политические игрища".
Ходаковский уверен, что результат выборов президента России предсказуем.
"Мы не знаем, какими будут детали предстоящих выборов, но мы знаем, каким будет результат. Признаться, я бы даже не имитировал наличие альтернатив, но по законам жанра процесс нужно обставить подобающе", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Комбат "Востока" отметил, что его радует то, что в России решили не отвлекать внимание и ресурсы на выборы в период СВО.
Ранее политолог Сергей Марков выразил уверенность в том, что народ России сольётся в желании проголосовать за Владимира Путина.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.