Политолог Сергей Марков рассказал, какой будет президентская избирательная кампания 2024 года.
Марков уверен, что избирательная президентская кампания 2024 пройдёт в "стиле нирваны".
Политолог отметил, что президентские выборы в России будут представлять собой "гармонию, слияние и недеяние".
"Весь почти избирательный народ России сольётся в желании проголосовать за Путина", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Он считает, что другие кандидаты не будут мешать Путину заниматься СВО.
"Избиратели хотят, чтобы Путин не вёл избирательную кампанию, а занимался СВО", — выразил своё мнение Марков.
Он назвал предстоящую избиртельную кампанию "политической нирваной".
Ранее сообщалось, что выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года.
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