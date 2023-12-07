Марков о выборах президента РФ: весь народ сольётся в желании проголосовать за Путина

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Политолог Сергей Марков рассказал, какой будет президентская избирательная кампания 2024 года.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Марков уверен, что избирательная президентская кампания 2024 пройдёт в "стиле нирваны".

Политолог отметил, что президентские выборы в России будут представлять собой "гармонию, слияние и недеяние".

"Весь почти избирательный народ России сольётся в желании проголосовать за Путина", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Он считает, что другие кандидаты не будут мешать Путину заниматься СВО.

"Избиратели хотят, чтобы Путин не вёл избирательную кампанию, а занимался СВО", — выразил своё мнение Марков.

Он назвал предстоящую избиртельную кампанию "политической нирваной".

Ранее сообщалось, что выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года.