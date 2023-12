Your browser does not support the audio element.

Армения может заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайший срок. ТАСС передаёт, что соответствующее заявление сделал председатель постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Саргис Ханданян.

Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.