Саргис Ханданян: Армения готова заключить мир с Азербайджаном

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Армения может заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайший срок. ТАСС передаёт, что соответствующее заявление сделал председатель постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Саргис Ханданян.

Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.

Таким образом, Ханданян выразил точку зрения, что заявления Пашиняна и Алиева позитивно отразятся на заключении мирового договора.

Он отметил, что в Армении считается возможным подписание мирного соглашения. По этой причине у властей Армении конструктивный настрой на предстоящие переговоры.

"Но документ должен быть в таком виде, в каком Армения сочтет возможным его подписать и на который Азербайджан даст свое согласие", — отметил Ханданян на брифинге.

Ханданян также упомянул, что в опубликованном совместном заявлении можно увидеть позитивный настрой — это может способствовать положительному развитию дальнейших переговорных процессов. Кроме того, он выразил надежду, что США смогут в достаточной степени повлиять на Баку.

Ранее в Армении спецкор Pravda. Ru Дарья Асламова встретилась с Артуром Хачатряном, членом Национального собрания оппозиционного блока "Армения", партии "Дашнакцутюн". Он рассказал, надеялись ли на российских миротворцев в Карабахе и почему Турции и Азербайджану не нужна дорога в Нахичевань через Иран.