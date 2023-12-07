Артур Хачатрян: 200 кв. км Армении оккупированы Азербайджаном

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В Армении спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась с Артуром Хачатряном, членом Национального собрания оппозиционного блока "Армения", партии "Дашнакцутюн". Он рассказал, надеялись ли на российских миротворцев в Карабахе и почему Турции и Азербайджану не нужна дорога в Нахичевань через Иран.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— Сейчас в Армении принято винить во всех бедах Россию. Чем объясняется взрыв обвинений в адрес России?

— Думаю, что ваша оценка преувеличена. Есть, конечно, антироссийские настроения. Здесь есть и объективные, и субъективные причины. Начнём с объективных.

После 44-дневной войны в ноябре 2020 года многие армяне вернулись в Нагорный Карабах. Не потому, что было подписано трёхстороннее соглашение, а потому, что они надеялись: российский миротворческий контингент обеспечит их безопасность.

Мы все видели, что случилось 19 сентября 2023 года. Да, Никол Пашинян признал суверенитет Азербайджана над Карабахом. Я понимаю, что это многое изменило, но всё равно... Люди верили, что миротворческий контингент обеспечит их безопасность.

Есть политическая причина, потому что мы видим чёткую позицию армянского руководства в изменении внешнеполитического вектора. Чтобы оправдать изменение вектора, они начинают вешать собак на Россию.

— Подписание римского статута, то есть признание Международного гаагского трибунала, — это как объявление войны. Это не просто выпад против Путина, это выпад против страны.

— Да, это ветка антироссийского дерева. Власти ведут антироссийскую политику, направленную на изменение внешнеполитического вектора. Ратификация римского статута — один из этих шагов. Плюс бойкотирование саммита ОДКБ и участия в работе СНГ. Но, конечно, ратификация римского статута — это самый болезненный, резкий шаг. Мы выступали против ратификации римского статута. Мы говорили, что власти неправильно оценивают внешнеполитическое влияние ратификации этого договора. Статут был признан не нашим Конституционным судом. Парламент подписал ратификацию.

— На что рассчитывает правительство Армении, выбирая западный вектор? Связь Европы и Армении невозможна географически. Что вы получите от Запада?

— Политика правительства нам во многом непонятна, она нелогична и губительна. В данной ситуации нельзя идти на такое резкое похолодание отношениях с Россией. На что они надеются, на какие альтернативы? Понятно, что идёт конфронтация России с Западом во всём мире. Коллективный Запад и Россия конфликтуют не только на Украине, они конфликтуют:

на Южном Кавказе,

в Центральной Азии,

Юго-Восточной Азии,

Центральной Америке.

А "театр боевых действий" не только на границах между Россией и Украиной. Губительно превращать Армению в "театр боевых действий", или дипломатического и военно-политического противостояния между Россией и коллективным Западом. Плюс эта конфронтация становится "театром боевых действий" между коллективным Западом и Ираном.

— Никол Пашинян говорит, что сейчас из Армении будет сделан "перекрёсток мира", будут разблокированы дороги в Турцию и Азербайджан и Армения превратится в транспортный хаб.

— Это несерьёзно, потому что я уже почти два года пытаюсь получить экономическое обоснование этого проекта. Экономического обоснования нет. То есть это чисто политический проект, причём Пашинян пытается показать, что он автор этого проекта, но он просто исполнитель.

Границу закрывали не мы, а турки и азербайджанцы. Они требуют политических уступок, чтобы открыть границу. Какие уступки, это понятно: Карабах, Сюник, так называемые анклавы, возвращение беженцев. В конечном счете, они называют Армению "Западным Азербайджаном".

Авторы проекта — Азербайджан и Турция. Они требуют коридор. Но какой статус у коридора, не понятно. Пашинян определяет коридор как экстерриториальность. Такого в мире нигде нет.

Азербайджан и Турция требуют дорогу. Мечта пантюркистов — чтобы от Босфора до Восточного Китая была дорога, которая связывала бы тюркоязычные государства. И чтобы как-то это "продать" общественности Армении, Пашинян пытается показать, что от этого проекта будет экономическая польза Армении, будет мир. Мира нет, экономической пользы никакой нет.

— Если этот проект осуществить, открыть Зангезурский коридор, как называют его азербайджанцы, что будет результатом для Армении?

— Во-первых, граница с Ираном и бесперебойное сообщение между Арменией и Ираном окажутся под риском закрытия.

Во-вторых, азербайджанцы всегда могут устроить провокацию на дороге и потом сказать, что для обеспечения безопасности жизненно важной инфраструктуры они должны ввести воинский контингент.

Потому что азербайджанцы себя неплохо чувствуют на оккупированных территориях Армении, 200 квадратных километров сейчас оккупировано Азербайджаном. И они могут оккупировать ещё несколько квадратных километров.

— И будет тогда отрезан Иран. Сейчас Иран предложил Азербайджану свой транспортный коридор для сообщения с Нахичеванью.

— Эта дорога есть. Нахичевань с Азербайджаном уже связана. Она же не в блокаде. Иран предлагает использовать коридор, который соединяет Азербайджан с Нахичеванью через Иран, он даже предлагает расширить дорогу, чтобы увеличить грузопоток. Понятно, что ни Турцию, ни Азербайджан это не устраивает. Им же невыгодно, чтобы дороги из Нахичевани до Азербайджана контролировались Ираном.

Ещё есть дорога Исламабад — Тегеран — Стамбул. Класть все яйца в одну корзину им невыгодно. Это увеличит их зависимость от Ирана. Трудно будет надавить на Иран. А на Армению надавить гораздо легче.

— Некоторые люди говорят, что "нынешний гарант безопасности Армении — это Иран". Рассматриваете ли вы Иран в качестве гаранта безопасности?

— Иран несколько раз объявлял, что территориальная целостность Армении — это для него красная линия, и несколько раз он проводил военные учения на границе с Азербайджаном, выдвигая войска на берег реки Аракс (Аракс разделяет Армению и Иран), показывая, что готов вмешаться. У них сейчас генеральное консульство в Сюнике. И дорога на Иран идёт через Сюник. Сюник стратегически важен для всех:

Армении,

Запада,

России.

Потому что я не уверен, что бесконечное усиление Турции — это на руку России.

— Пашинян же честно говорил, ещё до прихода к власти, что Карабах Армении не нужен: "Мы хотим сдать Карабах, он для нас как чемодан без ручки". Люди знали, за кого голосовали. Значит, новое поколение голосует за мир и полное нежелание решительных действий.

— Нет нормального человека, который будет говорить "я против мира". Но что под этим они понимают? Потому что самое мирное место на свете — это кладбище, люди там покоятся с миром. Это мир, который Азербайджан предлагает Армении. Так что у нас нет дилеммы: мир или война. У нас есть дилемма: сопротивляться или ещё один геноцид. Политика нашего правительства не приведёт к миру, она приведёт к новому геноциду.