Омский вице-губернатор поругался со студентами: "По вам плачут Вооружённые силы"

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко пригрозил студентам отправкой на СВО и заставил парня переодеться из-за надписи на иностранном языке на одежде.

Фото: ВК-аккаунт Шпиленко

Чиновник резко отреагировал на слова одного из студентов о том, что их "пригнали".

"Кого-то пригнали? Боюсь, что только вас, молодой человек, и пригнали. По вам плачут Вооружённые силы", — заявил представитель власти.

Шпиленко вывела из себя надпись на футболке студента на английском языке.

"Ты из Нью-Йорка что ли? Поменяй футболку, не позорься", — призвал вице-губернатор молодого человека.

Парню быстро принесли другую футболку, и он переоделся.