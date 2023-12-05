Вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко пригрозил студентам отправкой на СВО и заставил парня переодеться из-за надписи на иностранном языке на одежде.
Чиновник резко отреагировал на слова одного из студентов о том, что их "пригнали".
"Кого-то пригнали? Боюсь, что только вас, молодой человек, и пригнали. По вам плачут Вооружённые силы", — заявил представитель власти.
Шпиленко вывела из себя надпись на футболке студента на английском языке.
"Ты из Нью-Йорка что ли? Поменяй футболку, не позорься", — призвал вице-губернатор молодого человека.
Парню быстро принесли другую футболку, и он переоделся.
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