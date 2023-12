Сепарация представляет собой процесс отделения ребенка от влияния семьи, направленный на формирование независимой личности. Непройденная сепарация может привести к зависимости от родительского контроля, влияния и мнения. Психотерапевт и семейный психолог Светлана Попова выделила проблемы, связанные с отсутствием сепарации от родителей у партнёра.

Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.