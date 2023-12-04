Психолог Попова рассказала о важности сепарации от родителей в отношениях

Сепарация представляет собой процесс отделения ребенка от влияния семьи, направленный на формирование независимой личности. Непройденная сепарация может привести к зависимости от родительского контроля, влияния и мнения. Психотерапевт и семейный психолог Светлана Попова выделила проблемы, связанные с отсутствием сепарации от родителей у партнёра.

Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

Психолог перечислила триггеры неудачной сепарации: отсутствие самоопоры, сложная автономность, проблемы в отношениях, поиски самого себя, внутренняя борьба за право своего мнения, проблемы с детьми, финансовая зависимость, зависимость от вредных привычек.

Эксперт также выделила признаки ложной сепарации, включая сохранение обид на родителей, воспроизведение родительских сценариев и компенсаторно-преувеличенную сепарацию, сообщает RuNews24.

Попова предложила объединить усилия с партнёром для решения проблемы, начиная с самопонимания и осознания общего вопроса. Рекомендуется парная психотерапия в качестве пути к преодолению проблемы сепарации и отказа от идеализаций.

Стратегия сепарации от родителей на уровне чувств. Зависимость от родителей.