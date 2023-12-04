«Ъ»: медицинские работники считают, что общество их не ценит

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Медицинский опрос, проведенный сервисом "Справочник врача", выявил беспокойство российских медиков из-за негативного общественного отношения к их профессии. Врачи считают, что подобное отношение формируется под влиянием медийной информации, что может негативно сказаться на здоровье общества. Медики выражают опасение, что негативные стереотипы, созданные вокруг их профессии, могут подталкивать людей к самолечению и игнорированию визитов в поликлинику.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

По результатам опроса, около 55% врачей считают, что образ врача преподносится в негативном свете в массмедиа. В то время как Минздрав РФ заявляет, что данные опроса не репрезентативны для оценки общего мнения врачей о восприятии их образа в общественном пространстве.

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