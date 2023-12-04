«Ъ»: медицинские работники считают, что общество их не ценит

Медицинский опрос, проведенный сервисом "Справочник врача", выявил беспокойство российских медиков из-за негативного общественного отношения к их профессии. Врачи считают, что подобное отношение формируется под влиянием медийной информации, что может негативно сказаться на здоровье общества. Медики выражают опасение, что негативные стереотипы, созданные вокруг их профессии, могут подталкивать людей к самолечению и игнорированию визитов в поликлинику.
По результатам опроса, около 55% врачей считают, что образ врача преподносится в негативном свете в массмедиа. В то время как Минздрав РФ заявляет, что данные опроса не репрезентативны для оценки общего мнения врачей о восприятии их образа в общественном пространстве.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.