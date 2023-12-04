Прилепин о выдвижении Путина в финалисты конкурса "Человек года": а почему нет лидера ХАМАС?

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Писатель Захар Прилепин отреагировал на новость о том, что журнал Time сделал Владимира Путина финалистом конкурса "Человек года".

Фото: kremlin.ru

Прилепин отреагировал на пост некой либерально настроенной бизнес-леди Юлии Собитовой, которая назвала включение Путина в список претендентов на звание "Человек года" издевательством над демократией. Предпринимательница иронично интересуется, почему в рейтинге нет лидера ХАМАС.

Писатель поддержал вопрос женщины.

"Кстати, да. А почему нет лидера ХАМАС?" — написал литератор в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что в 2022 году звание "Человек года" получил Владимир Зеленский.