Системы 5G будут доступны по всей России к 2030 году

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В России могу создать устойчивую и безопасную систему связи, позволяющую удерживать максимально высокую скорость мобильного интернета, а также защищать пользователей от хакерских атак. Как заявил заместитель главы правительства Дмитрий Чернышенко, сеть 5G будет установлена в РФ к 2030 году.

Фото: newscientist.com

Отмечается, что средняя скорость мобильного интернета после изменений составит не менее 125 Мбит/с. На наиболее густозаселённых территориях страны будет обеспечено покрытие сетями 5G. Группировка спутников РФ на геостационарных орбитах обновится до 2035 года. На орбиту также будут выведены19 космических аппаратов.

Кроме того, в России планируется подключить 98% домашних хозяйств к сети, скорость которых составит от 1 Гбит/сек. Также в стране повысится уровень надежности фиксированной связи.

Чернышенко также сообщил, что в РФ повысится уровень технологической независимости сегмента.