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Системы 5G будут доступны по всей России к 2030 году

1:08
Общество

В России могу создать устойчивую и безопасную систему связи, позволяющую удерживать максимально высокую скорость мобильного интернета, а также защищать пользователей от хакерских атак. Как заявил заместитель главы правительства Дмитрий Чернышенко, сеть 5G будет установлена в РФ к 2030 году.

Системы 5G будут доступны по всей России к 2030 году
Фото: newscientist.com

Отмечается, что средняя скорость мобильного интернета после изменений составит не менее 125 Мбит/с. На наиболее густозаселённых территориях страны будет обеспечено покрытие сетями 5G. Группировка спутников РФ на геостационарных орбитах обновится до 2035 года. На орбиту также будут выведены19 космических аппаратов. 

Кроме того, в России планируется подключить 98% домашних хозяйств к сети, скорость которых составит от 1 Гбит/сек. Также в стране повысится уровень надежности фиксированной связи.

Чернышенко также сообщил, что в РФ повысится уровень технологической независимости сегмента.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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