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Утерянную картину Боттичелли стоимостью в 100 миллионов евро нашли в доме в Неаполе

1:18
Общество

Картина мастера итальянского Сандро Боттичелли, считавшаяся утерянной с 1980-х годов, найдена в доме на юге Италии. Об этом информирует CNN.

Утерянную картину Боттичелли стоимостью в 100 миллионов евро нашли в доме в Неаполе
Фото: theguardian.com

Как сообщает Отдел охраны культурного наследия карабинеров Неаполя, картина с изображением Девы Марии и младенца Христа была найдена в семейном доме в городе Граньяно. Примерная стоимость картины оценивается в 100 миллионов евро, что в переводе на русскую валюту составляет 9,8 миллиардов рублей.

Отмечается, что картина была написана по заказу Римско-католической церкви в 1470 году.

Работа имеет пропорции 58 на 80 сантиметров, она выполнена темперой на деревянной поверхности. В пригороде Неаполя в церкви Санта-Мария-ла-Карита картина находилась с начала 1900-х годов. Она была передана туда после того, как сгорела церковь, в которой должна была находиться работа Боттичелли.

Ранее мы сообщали о том, что Археологи из Японии обнаружили огромное количество монет, примерно 100 000 штук, в Маэбаши, городе, находящемся примерно в 100 километрах к северо-западу от Токио.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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