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В Японии обнаружили клад из 100 тысяч старинных монет

Наука

Археологи из Японии обнаружили огромное количество монет, примерно 100 000 штук, в Маэбаши, городе, находящемся примерно в 100 километрах к северо-западу от Токио.

В Японии обнаружили клад из 100 тысяч старинных монет
Фото: openverse by Nathaniel_U is licensed under CC BY 2.0

Нашли клад в ходе раскопок перед строительством завода, сообщает японская газета Asahi Shimbun. На данный момент было изучено всего 334 монеты из найденного сокровища. Самая старая из них происходит из Китая и относится к 175 году до нашей эры, а самая поздняя — к 1265 году нашей эры.

Монеты были обнаружены упакованными в 1060 пачек, каждая из которых содержала около 100 монет. На самой древней монете выгравирована китайская надпись "Баньлян", которая, согласно Метрополитен-музею в Нью-Йорке, переводится как "половина унции".

"На территории Японии ранее были найдены различные клады монет, в том числе и крупные. Эксперты предполагают, что эти тайники, в основном относящиеся к средневековью (13-16 века), были распространены по всему архипелагу" — отметил исследователь Итан Сигал, доцент кафедры истории Мичиганского государственного университета.

В конце седьмого века японцы впервые начали чеканить свою собственную металлическую валюту, вдохновившись китайскими монетами с квадратными отверстиями посередине. Сигал отметил, что отверстие использовалось для прокладывания нити, соединяющей большое количество монет. Однако в середине 10-го века производство японских монет было прекращено из-за изменений в экономике и нехватки медной руды, и вместо них часто использовались китайские монеты.

Исследователь также предположил, что многие из обнаруженных монет могут принадлежать династии Северная Сун (960-1127 гг.), учитывая, что после захвата чжурчжэнями в начале XII века их монеты потеряли ценность.

Существует несколько теорий о том, почему монеты были захоронены. Итан Сигал предполагает, что это могли быть "банки" того времени или клады с символическим значением, возможно, религиозным. Уильям Фаррис, профессор японской истории в Гавайском университете в Маноа, считает, что монеты могли служить своего рода хранилищем.

Споры среди ученых продолжаются, и важным шагом в исследовании станет определение времени закапывания клада и его возможного владельца. Фаррис предполагает, что последняя монета, датируемая 1265 годом, может указывать на то, что клад был захоронен в период Камакура, когда воины Японии приняли на себя более важные роли. Тем не менее, Сигал подчеркивает, что данная датировка может быть преждевременной, поскольку изучено всего лишь небольшое количество монет, и они могут включать в себя и более поздние датировки.

Впереди исследований ученые надеются расшифровать тайны клада и выяснить его историческую и культурную значимость.

История Японии наглядно
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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