Писатель Захар Прилепин поделился постом, в котором телепередачи телеканала "Спас" названы "русским православным социализмом".
Прилепин опубликовал текст публициста и донбасского волонтёра Евгения Николаева.
В посте отмечается, что на телеканале "Спас" передачи с критикой Советского Союза сочетается с советскими мудьфильмами, в которых детей учат добру.
Николаев обращает внимание на обилие программ, в которых рассказывается о "богомерзком СССР". На программы приглашаются антисоветчики, которые критикуют "богомерзкий союз".
"Вспоминается анекдот про Рабиновича. Вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Ну не шизофрения ли это?" — задаётся вопросом автор публикации.
Ранее Захар Прилепин напомнил Ивану Урганту о его продедеде, офицере НКВД.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.