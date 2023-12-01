Писатель Прилепин опубликовал пост с критикой телеканала "Спас": вы или крестик снимите, или трусы наденьте

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Писатель Захар Прилепин поделился постом, в котором телепередачи телеканала "Спас" названы "русским православным социализмом".

Фото: https://news.myseldon.com/en/news/index/203231719

Прилепин опубликовал текст публициста и донбасского волонтёра Евгения Николаева.

В посте отмечается, что на телеканале "Спас" передачи с критикой Советского Союза сочетается с советскими мудьфильмами, в которых детей учат добру.

Николаев обращает внимание на обилие программ, в которых рассказывается о "богомерзком СССР". На программы приглашаются антисоветчики, которые критикуют "богомерзкий союз".

"Вспоминается анекдот про Рабиновича. Вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Ну не шизофрения ли это?" — задаётся вопросом автор публикации.

Ранее Захар Прилепин напомнил Ивану Урганту о его продедеде, офицере НКВД.