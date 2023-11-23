Прилепин отчитал Ивана Урганта: "Правнук офицера НКВД и внук великой советский актрисы"

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Захар Прилепин пристыдил Ивана Урганта и привёл в пример шоумену его бабушку Нину Ургант и прадеда — офицера НКВД.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Прилепина возмутили слова Урганта о том, что мы теперь возвращаемся "Назад, в СССР!" Писатель напомнил телеведущему о его прославленных предках, обладающих госнаградами.

"Едва ли я в силах понять, как правнук офицера НКВД и внук великой советский актрисы, сыгравшей лучшие свои роли в Советском кино, так сильно страдает, что кто-то его насильно тащит в ту эпоху, где все его предки получили возможность карьерной, творческой реализации и вертикального взлёта", — написал литератор в своём Telegram-канале.

Прилепин отметил, что о родственниках должен рассказывать сам Ургант и пожелал шоумену здоровья.

Ранее сообщалось, что Прилепин обвинил Урганта в том, что он готовил Верхний Ларс.