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Врач-диетолог рассказала о пользе мандаринов: природное противоядие

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Общество

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писаревой объяснила, какими полезными свойствами обладают мандарины.

Врач-диетолог рассказала о пользе мандаринов: природное противоядие
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик назвала мандарины природным противоядием, так как, благодаря содержанию лимонной кислоты, данный фрукт нейтрализует вредные соединения.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе хурмы.

Похвалила Писарева мандарины за большое количество витаминов — аскорбиновой кислоты, витаминов В, К, D, P.

"В составе цитруса есть и минералы: кальций, магний и калий. И самое интересное, что это природный антидепрессант", — цитирует слова диетолога "Вечерняя Москва".

Специалист не советует есть мандарины людям при остром нефрите, гепатите, холецистите, сахарном диабете и язве желудка.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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