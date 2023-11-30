Врач-диетолог рассказала о пользе мандаринов: природное противоядие

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Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писаревой объяснила, какими полезными свойствами обладают мандарины.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик назвала мандарины природным противоядием, так как, благодаря содержанию лимонной кислоты, данный фрукт нейтрализует вредные соединения.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе хурмы.

Похвалила Писарева мандарины за большое количество витаминов — аскорбиновой кислоты, витаминов В, К, D, P.

"В составе цитруса есть и минералы: кальций, магний и калий. И самое интересное, что это природный антидепрессант", — цитирует слова диетолога "Вечерняя Москва".

Специалист не советует есть мандарины людям при остром нефрите, гепатите, холецистите, сахарном диабете и язве желудка.