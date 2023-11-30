Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писаревой объяснила, какими полезными свойствами обладают мандарины.
Медик назвала мандарины природным противоядием, так как, благодаря содержанию лимонной кислоты, данный фрукт нейтрализует вредные соединения.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе хурмы.
Похвалила Писарева мандарины за большое количество витаминов — аскорбиновой кислоты, витаминов В, К, D, P.
"В составе цитруса есть и минералы: кальций, магний и калий. И самое интересное, что это природный антидепрессант", — цитирует слова диетолога "Вечерняя Москва".
Специалист не советует есть мандарины людям при остром нефрите, гепатите, холецистите, сахарном диабете и язве желудка.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.