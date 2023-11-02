Диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург рассказал, какими полезными свойствами обладает хурма.
Медик объяснил, что в хурме содержатся витамины А, В, С, а также железо и йод.
Ранее диетолог Алексей Калинчев назвал самые частые ошибки худеющих.
Он отметил, что при употреблении данного фрукта улучшается работа нервной системы, укрепляется иммунитет.
"Продуктом не стоит злоупотреблять людям с заболеваниями поджелудочной железы. Тем, у кого имеется мочекаменная болезнь, тоже следует ограничить себя в употреблении фрукта, поскольку он обладает мочегонным эффектом", — цитирует слова диетолога "Вечерняя Москва".
Гинцбург рассказал, что хурма содержит пигмент, позволяющий спасти волосы от седины.
"Хурма предотвращает преждевременное старение", — объяснил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.