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Диетолог рассказал о пользе хурмы: останавливает старение и спасает волосы от седины

0:55
Здоровье

Диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург рассказал, какими полезными свойствами обладает хурма.

Диетолог рассказал о пользе хурмы: останавливает старение и спасает волосы от седины
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснил, что в хурме содержатся витамины А, В, С, а также железо и йод.

Ранее диетолог Алексей Калинчев назвал самые частые ошибки худеющих.

Он отметил, что при употреблении данного фрукта улучшается работа нервной системы, укрепляется иммунитет.

"Продуктом не стоит злоупотреблять людям с заболеваниями поджелудочной железы. Тем, у кого имеется мочекаменная болезнь, тоже следует ограничить себя в употреблении фрукта, поскольку он обладает мочегонным эффектом", — цитирует слова диетолога "Вечерняя Москва".

Гинцбург рассказал, что хурма содержит пигмент, позволяющий спасти волосы от седины. 

"Хурма предотвращает преждевременное старение", — объяснил эксперт.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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