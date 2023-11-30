В Госдуме заявили, что просмотр мемов является причиной отсутствия желания рожать детей

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Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова уверена, что интернет-мемы заставляют граждан России отказываться от рождения детей.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В Госдуме нашли причину плохой демографической ситуации в стране. Там уверены, что просмотр мемов (весёлых картинок) способствует распространению идеологии чайлдфри.

"Когда говоришь с молодёжью, они: ну, да, а что здесь такого? Можно жить и без семьи, можно жить и без детей", — отметила Аиткулова.

Она уверена, что такое мировоззрение продвигается сознательно, как и ЛГБТ-пропаганда.

Ранее депутат Михаил Делягин назвал рождение ребёнка для россиян "билетом в бедность".