Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова уверена, что интернет-мемы заставляют граждан России отказываться от рождения детей.
В Госдуме нашли причину плохой демографической ситуации в стране. Там уверены, что просмотр мемов (весёлых картинок) способствует распространению идеологии чайлдфри.
"Когда говоришь с молодёжью, они: ну, да, а что здесь такого? Можно жить и без семьи, можно жить и без детей", — отметила Аиткулова.
Она уверена, что такое мировоззрение продвигается сознательно, как и ЛГБТ-пропаганда.
Ранее депутат Михаил Делягин назвал рождение ребёнка для россиян "билетом в бедность".
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.