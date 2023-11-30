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Ученые Индии спрогнозировали период, в который наступит пик солнечной активности

1:20
Общество

Исследователи из Центра передового опыта в области космических наук в Индии, выявили новую связь между магнитным полем Солнца и циклом солнечных пятен, предоставляя возможность прогнозировать пик солнечной активности. По их заключениям, максимальная интенсивность текущего 25-го солнечного цикла неизбежна и ожидается в течение следующего года.

Ученые Индии спрогнозировали период, в который наступит пик солнечной активности
Фото: openverse by Lima Andruška is licensed under CC BY-SA 2.0.

Свежие наблюдения за угасающим дипольным магнитным полем Солнца могут быть интегрированы с наблюдениями за солнечными пятнами для прогнозирования пика 25-го солнечного цикла. Согласно последнему анализу, вероятно, что пик придется на начало 2024 года, однако с определенной погрешностью, которая распространяется на сентябрь 2024 года, что является немного раньше, чем ожидалось, сообщает new-science.

Прогнозирование пика 25-го солнечного цикла имеет значительное значение. Как было упомянуто ранее, вспышки на Солнце и магнитные бури могут нарушить работу радиосвязи и спутниковой навигации. Зная временные рамки пика солнечной активности, операторы спутников и управляющие телекоммуникационными службами могут предпринять меры для минимизации возможных сбоев.

Магнитная буря - удар по планете. Magnetic Storm.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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