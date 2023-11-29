Mash: В сибирском городе стала багровой река

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

В городе Кемерово (Кузбасс) 29 ноября в багровый цвет окрасилась река Томь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Фото: Mash

Источник сообщает, что это нетипичный цветовой оттенок водоема. Образовавшуюся на нем пену увидела женщина на причале Горелая Гора. Причина смены цвета не установлена. Очевидица заявила, что масса багрового цвета вытекает из трубы и опрокидывается в реку.

Представители следственного комитета и сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей находятся на месте и устанавливают степень нарушения требований по защите экологии.