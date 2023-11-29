В Курске мошенница присвоила 1,5 миллиона рублей, собранных волонтёрами для бойцов Донбасса

В Курске судимая за мошенничество женщина похитила 1,5 миллиона рублей, которые предназначались для военнослужащих Донбасса.

Фото: Нейросеть Шедеврум

30-летняя жительница Курска, у которой за плечами три судимости за мошенничество, убедила волонтёров движений "Полк Марго" и "Своих не бросаем Курск" доверить ей закупку необходимых для бойцов Донбасса вещей. Она заверила, что знает, где можно приобрести всё необходимое по низким ценам.

Волонтёры доверились женщине и перевели ей на банковские реквизиты полтора миллиона рублей.

Женщина полученные деньги присвоила и потратила на собственные нужды, так и не купив обещанные вещи для военных. Мошенницу быстро разоблачили, суд назначил ей 5 лет лишения свободы.

Ранее интернет-мошенник "штрафовал" любителей смотреть фильмы для взрослых.