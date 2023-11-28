Московского учителя забрали в полицию после того, как он на уроке нарисовал на интерактивной доске свастику и написал лозунг в поддержку Украины.
Как сообщает Telegram-канал Mash, 41-летний учитель в Москве, работающий в гимназии, рискует предстать перед судом по статье о дискредитации российской армии.
Педагог по неизвестным мотивам нечертил на доске свастику и написала "Слава Украине!".
Руководство школы сразу же отстранила учителя от уроков и сообщила о случившемся в полицию. В настоящее время проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде школьников обвинили в дискредитации армии России.
Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.