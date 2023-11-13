В Нижнем Новгороде школьников обвинили за дискредитацию ВС РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На нижегородских школьников составили административные протоколов по статье о дискредитации Вооруженных Сил России.

Фото: Минобороны РФ

Двое старшеклассников из Нижнего Новгорода оказались в центре внимания после того, как на них были составлены протоколы по статье о дискредитации российской армии. Видео, где подростки обсуждают события на Украине и высказывают свои мнения о России и учителях, вызвало данную реакцию. Материал был опубликован в их личном Telegram-канале с 26 подписчиками, и на фоне разговора могли быть видны портреты Владимира Путина и Адольфа Гитлера. Об этом сообщает newsnn.ru.

Согласно информации, запись попала на почту лицея №82 после того, как ее якобы отправил неизвестный. Директор учебного заведения заметила материал и обратилась в полицию, что привело к составлению административных протоколов на обвиняемых старшеклассников.

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