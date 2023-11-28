Вокалист группы Drunkface Владислав Николаев получит штраф за дискредитацию ВС РФ. Отмечается, что со стороны Николаева это повторное нарушение. Информация приводит Telegram-канал "Проспект Мира".
Объем штрафа составил 400 тысяч рублей. Уголовное дело заведено из-за двух постов на странице в социальной сети музыканта. В одном из них он высказался о своём административном аресте за дискредитацию, произошедшем летом 2022 года. Отмечается, что приговор Николаеву за дискредитацию ВС РФ стал первым в Красноярском крае.
Николаев публично распространял ложную информацию о военнослужащих ВС РФ на территории Луганска и Донецка, нецензурно высказывался в их сторону, а также размещал надпись с содержанием мата на автомобильных стёклах.
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