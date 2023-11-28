Солиста Drunkface повторно оштрафовали на 400 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Вокалист группы Drunkface Владислав Николаев получит штраф за дискредитацию ВС РФ. Отмечается, что со стороны Николаева это повторное нарушение. Информация приводит Telegram-канал "Проспект Мира".

Фото: nk-tv.com

Объем штрафа составил 400 тысяч рублей. Уголовное дело заведено из-за двух постов на странице в социальной сети музыканта. В одном из них он высказался о своём административном аресте за дискредитацию, произошедшем летом 2022 года. Отмечается, что приговор Николаеву за дискредитацию ВС РФ стал первым в Красноярском крае.

Николаев публично распространял ложную информацию о военнослужащих ВС РФ на территории Луганска и Донецка, нецензурно высказывался в их сторону, а также размещал надпись с содержанием мата на автомобильных стёклах.

Ранее стало известно о том, что суд вынес приговор вернувшемуся в Россию певцу Шарлоту по административному делу. Он проведёт ближайшее время в заключении.