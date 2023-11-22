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Суд вынес приговор вернувшемуся в Россию певцу Шарлоту по административному делу

Шоу-бизнес

Вернувшийся в Россию певец Эдуард Шарлот проведёт ближалайшее время в заключении.

Суд вынес приговор вернувшемуся в Россию певцу Шарлоту по административному делу
Фото: Инстаграм Эдуарада Шарлота

Telegram-канал "Осторожно, новости", со ссылкой на пресс-службу суда, сообщает, что Эдуард Шарлот ночью "выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте".

Артиста задержали сразу же после того, как он приземлился на самолёте, летевшем из Еревана, в аэропорту Пулково.

СМИ сообщали, что певцу грозит наказание по статьям о порче паспорта и дискредитации армии. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной опубликовала видео, на которых артист приносит извинения за содеянное.

Ранее сообщалось, что задержанный в аэропорту исполнитель хита "Язык к языку" певец Шарлот извинился за то, что сжёг российский паспорт.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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