Суд вынес приговор вернувшемуся в Россию певцу Шарлоту по административному делу

Вернувшийся в Россию певец Эдуард Шарлот проведёт ближалайшее время в заключении.

Фото: Инстаграм Эдуарада Шарлота

Telegram-канал "Осторожно, новости", со ссылкой на пресс-службу суда, сообщает, что Эдуард Шарлот ночью "выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте".

Артиста задержали сразу же после того, как он приземлился на самолёте, летевшем из Еревана, в аэропорту Пулково.

СМИ сообщали, что певцу грозит наказание по статьям о порче паспорта и дискредитации армии. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной опубликовала видео, на которых артист приносит извинения за содеянное.

Ранее сообщалось, что задержанный в аэропорту исполнитель хита "Язык к языку" певец Шарлот извинился за то, что сжёг российский паспорт.