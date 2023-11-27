Синоптик предупредил москвичей о скачках атмосферного давления

Синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин рассказал, что в Москве прогнозируются скачки атмосферного давления.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт предупредил, что давление будет меняться скачкоообразно на фоне усиления снегопадов и смены температурных показателей.

Ранее сообщалось, что циклон, принёсший шторм в Крым, переместится в центральные регионы России.

Он отметил, что к среде давление достигнет максимального значения на этой неделе.

"А с четверга начнется скачкообразное движение давления. В этот день оно опустится до 740 миллиметров ртутного столба, в пятницу поднимется до 745, в субботу резко опустится до 735 миллиметров ртутного столба, — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Ильин объяснил, что на этой неделе оттепель сменят морозы до минус семи градусов, поэтому не исключён гололёд на дорогах.