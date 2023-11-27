Синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин рассказал, что в Москве прогнозируются скачки атмосферного давления.
Эксперт предупредил, что давление будет меняться скачкоообразно на фоне усиления снегопадов и смены температурных показателей.
Ранее сообщалось, что циклон, принёсший шторм в Крым, переместится в центральные регионы России.
Он отметил, что к среде давление достигнет максимального значения на этой неделе.
"А с четверга начнется скачкообразное движение давления. В этот день оно опустится до 740 миллиметров ртутного столба, в пятницу поднимется до 745, в субботу резко опустится до 735 миллиметров ртутного столба, — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Ильин объяснил, что на этой неделе оттепель сменят морозы до минус семи градусов, поэтому не исключён гололёд на дорогах.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.