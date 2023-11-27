Росгидрометцентр: циклон, принесший мощный шторм в Крым, переместится в центральные регионы РФ

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Мощный циклон, вызвавший мега-шторм в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края, покинет эти регионы в ближайшие дни. Но сегодня, 27 ноября ситуация еще сохранится напряженной.

Фото: ru.freepik.com

Такой прогноз погоды озвучил руководитель Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин.

В беседе с изданием "Новые известия" специалист отметил, что сегодня дождь перейдет в снег, а порывы ветра в Крыму могут достигнуть небывалых для этих мест 38 метров в секунду. Но уже во вторник циклон начнет покидать полуостров, где начнется похолдание.

К ударам стихии стоит подготовиться уже жителям Центрального федерального округа, куда циклон начнется перемещаться из южных областей России.

"Циклон уже "накрыл" Москву, Рязань и Калугу снегом. Скоро он придет в Ленинградскую область, Псков, Кострому", — предупреждает синоптик, отмечая, что в этих регионах похолодает минимум до -11 градусов.

Сильный снегопад, который накрыл Москву, вечером 27 ноября дойдет до Санкт-Петербурга.

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