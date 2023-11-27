Следствием доказано, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских лиц на Украине в ходе СВО.
"Постановлением суда Кац М.Е.* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагета), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.
В реестр иностранных агентов Кац* был внесён в июле 2022 года. Кроме того, ранее по решению Басманного суда Москвы он заочно был приговорён к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о ВС РФ.
В октябре суд уже наложил на него штраф 50 тысяч рублей за непредоставление информации о деятельности в качестве иноагента в компетентные органы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.