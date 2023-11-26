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Титестер Ларионова объяснила россиянам вред от употребления чая без сахара

3:00
Общество

Чай, безусловно, является одним из самых распространенных напитков в почти всех странах мира, конкурируя разве что с кофе или водой. Существует множество представлений о том, как правильно пить чай: горячим или умеренно теплым, с лимоном или без, с молоком или без, пакетированным или листовым. Вопрос добавления сахара также вызывает немало дискуссий. Давайте проанализируем.

Титестер Ларионова объяснила россиянам вред от употребления чая без сахара
Фото: Openverse by A Girl With Tea is licensed under CC BY 2.0.

На первый взгляд добавление сахара в чай может показаться бессмысленным, учитывая, что это тонизирующий напиток с нулевой калорийностью, идеальный для поддержания здоровья. Кроме того, повседневные продукты уже содержат достаточное количество так называемого "скрытого сахара". Однако, согласно утверждению титестера и чемпиона России по чайной миксологии Натальи Ларионовой, у чая с сахаром есть несколько неочевидных преимуществ. Давайте разберемся, зачем люди предпочитают пить чай с сахаром.

Например, сладкий чай может помочь ощутить прилив бодрости, так как уровень глюкозы в крови повышается — хотя и ненадолго. Из-за этого чай с сахаром рекомендуется при слабости или головокружении, так как это может помочь восстановить самочувствие. В таких ситуациях чай без сахара может оказаться менее эффективным.

Что касается вкусовых качеств, сахар способен усилить вкусоароматику менее крепко заваренного чая, а у более терпких сортов, выделяющих много дубильных веществ, наоборот, сгладить горчинку. Эксперт считает, что это особенно актуально для некоторых черных чаев, таких как индийский ассам, "Английский завтрак", а также для ароматизированных сортов, таких как "Эрл Грей", молочный улун и фруктовые миксы.

Однако следует быть осторожным при питье слишком крепкого черного чая, особенно для тех, у кого диагностировано повышенное глазное давление. Чрезмерное употребление чая также может привести к обезвоживанию из-за его мочегонного эффекта, который усиливается при добавлении молока в чай. В таких случаях рекомендуется компенсировать потерю жидкости, выпивая стакан воды, особенно в жаркую погоду.

Темные сорта чая, такие как черный и зеленый, содержат кофеин и танины, ответственные за бодрствование. Врач гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева из больницы им. В. В. Виноградова не рекомендует пить чай перед сном, особенно тем, кто страдает бессонницей или испытывает трудности с засыпанием. Также из-за красящих веществ чай может повлиять на цвет зубной эмали, а чрезмерно крепкий чай даже может вымывать фтор из зубов.

Если вы хотите избежать лишнего сахара, всегда можно воспользоваться альтернативами вроде меда, кленового сиропа, кокосового сахара или стевии.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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