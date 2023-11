Титестер Ларионова объяснила россиянам вред от употребления чая без сахара

Your browser does not support the audio element.

Чай, безусловно, является одним из самых распространенных напитков в почти всех странах мира, конкурируя разве что с кофе или водой. Существует множество представлений о том, как правильно пить чай: горячим или умеренно теплым, с лимоном или без, с молоком или без, пакетированным или листовым. Вопрос добавления сахара также вызывает немало дискуссий. Давайте проанализируем.

Фото: Openverse by A Girl With Tea is licensed under CC BY 2.0.